حظر الدخول إلى مكة.. إجراء عاجل من السعودية استعدادا للحج

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات- واس

أعلن الأمن العام السعودي، عن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024 م، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأكد الأمن العام في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه "سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا".