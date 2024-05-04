وصول شعلة النور المقدس إلى عمّان لتوزّع على كنائس الأردن قبل أن تُنقل إلى لبنان

وصلت شعلة النور المقدس إلى العاصمة الأردنية عمّان، لتوزّع على كنائس الأردن، قبل أن تنتقل الشعلة إلى لبنان.

وكان قد فاض ​النور المقدس​ من ​قبر السيد ​المسيح​​ في ​​كنيسة القيامة​​ في ​​القدس​​، وجرى نقله إلى محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار، ونابلس وجنين.

وغابت المظاهر الاحتفالية والمسيرات الكشفية التي تجري سنويًا في الضفة الغربية، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.