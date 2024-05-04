وصول شعلة النور المقدّس من القدس إلى مطار بيروت لتوزّع على كنائس لبنان

وصلت إلى مطار بيروت الدولي شعلة النور المقدس من كنيسة القيامة في القدس لتوزّع على كنائس لبنان.

وجاء في كلمة أُلقيت للقاء الأرثوذكسي خلال مراسم استقبال شعلة النور المقدس في المطار: "صلاتنا للرب بأن هذا النور الذي وصل إلى لبنان، أن يكون نورًا للاستنارة والسلام والفرح والاستقرار".

وكان قد فاض ​النور المقدس​ من ​قبر السيد ​المسيح​​ في ​​كنيسة القيامة​​ في ​​القدس​​، وقد جرى نقل شعلة النور المقدس إلى محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار، ونابلس وجنين، ومن ثمّ إلى الأردن قبل نقله إلى لبنان.

وفيض النّور هو معجزة تحدث كلّ عام في كنيسة القيامة بالقدس يوم ​سبت النور​ أو السّبت المقدّس، وهو اليوم الّذي يأتي بعد ​الجمعة العظيمة​ ويسبق أحد القيامة أو ​عيد الفصح​. ويعتبره الكثيرون من أكثر المعجزات المصدَّق عليها في أنحاء العالم المسيحي. وقد وُثقت المعجزة أوّل مرّة عام 1106 م. وذُكرت قبل هذا التّاريخ ولكن بصورة متقطّعة.