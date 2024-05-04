بالصور.. قداس عيد القيامة المجيد من كنيسة العذراء مريم بطهطا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترأس الأنبا إشعياء مطران كرسى طهطا وجهينة وتوابعهما، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم، وسط حضور من الآباء الكهنة والشمامسة وشعب كنيسة السيدة العذراء مريم بطهطا.

بدأ القداس بتقديم الحمل ويليه القراءات والألحان الخاصة بهذه المناسبة، ويكتمل القداس بإلقاء الأنبا إشعياء عظة عيد القيامة، ثم تلقى التهنئة من المهنئين بالعيد من كبار المسؤولين بمدينة طهطا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم السبت، بثًا مباشرًا للقداس من كنيسة العذراء مريم.

وشهد محيط الكنائس والمطرانيات على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج تعزيزات أمنية مشددة بإشراف اللواء محمد شرباش، مدير الأمن.