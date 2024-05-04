اخبار العالم

غرق طفل في ترعة بالقناطر الخيرية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، أثناء الاستحمام في ترعة قرية بمدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر المركزي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطفل "حسن ص م" 15 سنة، أثناء الاستحمام في إحدى الترع بعزبة الشقر بمدينة القناطر الخيرية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الإنقاذ النهري، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا