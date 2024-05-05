الشرطة الإسرائيلية اعتقلت حارس القنصل اليوناني بالقدس بعد الاعتداء عليه داخل كنيسة القيامة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، حارس القنصل اليوناني في القدس، بعد الاعتداء عليه أثناء وجوده داخل كنيسة القيامة وسط المدينة، خلال احتفال آلاف المسيحيين بفيض النور المقدس في سبت النور.

وكانت قد فرضت الشرطة قيودا على وصول المسيحيين في البلدة القديمة بالقدس إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.

وحوّلت الشرطة محيط الكنيسة إلى منطقة عسكرية مغلقة، عبر حواجز اتخذت شكل أطواق عسكرية مركزها الكنيسة.