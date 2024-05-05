"جيروزاليم بوست": نتانياهو هدد بدخول رفح وصرّح بذلك تحت غطاء "مسؤول مجهول" لعرقلة الصفقة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأنّ "صحفيين إسرائيليين قرّروا فضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ولعبته الرامية لعرقلة الصفقة"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

يأتي ذلك بعد أن نقلت في وقت سابق من اليوم إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي، تأكيده أنّ "إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب والجيش سيدخل رفح سواء تمت الهدنة أم لم تتم".

ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى أنّ "تصريح نتانياهو تحت غطاء مسؤول مجهول لا يمثل وجهة نظر المجلس الوزاري"، موضحة أنّ "المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه وهدد بدخول رفح رغمًا عن أي اتفاق هو بنيامين نتانياهو".

وأضاف "هدف نتانياهو إيهام الرأي العام بأن هناك إجماعا على مسألة التصعيد العسكري ضد الصفقة".