أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأنّ "صحفيين إسرائيليين قرّروا فضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ولعبته الرامية لعرقلة الصفقة"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
يأتي ذلك بعد أن نقلت في وقت سابق من اليوم إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي، تأكيده أنّ "إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب والجيش سيدخل رفح سواء تمت الهدنة أم لم تتم".
ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى أنّ "تصريح نتانياهو تحت غطاء مسؤول مجهول لا يمثل وجهة نظر المجلس الوزاري"، موضحة أنّ "المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه وهدد بدخول رفح رغمًا عن أي اتفاق هو بنيامين نتانياهو".
وأضاف "هدف نتانياهو إيهام الرأي العام بأن هناك إجماعا على مسألة التصعيد العسكري ضد الصفقة".
كانت هذه تفاصيل خبر "جيروزاليم بوست": نتانياهو هدد بدخول رفح وصرّح بذلك تحت غطاء "مسؤول مجهول" لعرقلة الصفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.