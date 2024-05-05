قيادي بارز في حماس: الحركة لن تسلم ردها للوسطاء هذه الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - قال قيادي بارز في حماس إن الحركة لن تسلم ردها للوسطاء هذه الليلة، وفق روسيا اليوم.

وأضاف القيادي أنه لا تزال هناك مجموعة من الاستفسارات بحاجة إلى التوضيح من الوسطاء.

وفي وقت سابق، دحض مسؤول إسرائيلي في تصريح لقناة "i24 News" يوم السبت التقارير التي تحدثت عن احتمال الإعلان عن وقف إطلاق النار واتفاق حول الإفراج عن المختطفين في الساعات المقبلة.

هذا، وصرحت مصادر مطلعة لجريدة "القدس" الفلسطينية بأن حماس وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن موقف الحركة الذي تشكل بعد مباحثات مع فصائل فلسطينية يحمل آمالا كبيرة بالتوصل لاتفاق خلال أيام.

وأضافت أنه في حال كانت هناك مرونة إسرائيلية أكبر ولا يشترط الموقف الفلسطيني الموحد وقفا دائما لإطلاق النار في بداية المحادثات خاصة وأن المقاومة لا زالت تمسك بأوراق قوة أكبر فيما يتعلق بهوية بعض الضباط الأسرى لديها والذين لا زالوا أحياء.

وأشارت على أنه في نهاية الأسبوع الجديد ربما يتشكل الاتفاق الذي تسعى إليه جميع الأطراف حاليا.

وكانت تقارير عبرية قد أفادت بأن فرص التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الدائرة بشأن وقف النار في غزة وتبادل الأسرى ضئيلة، رغم أن الإعلام المصري تحدث منذ الصباح عن تقدم ملحوظ بالمفاوضات.

جدير بالذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وجه تهديدا مبطنا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قال في تدوينة "أرحب بقرار رئيس الوزراء عدم إرسال الخليج 365 الإسرائيلي إلى القاهرة وآمل أن يفي أيضا بالالتزامات الأخرى التي قطعها لي في اللقاء الذي عقده معي الأسبوع الماضي.. ليس من أجل صفقة غير شرعية، بل من أجل رفح".

وأضاف: "رئيس الوزراء يعرف جيدا ثمن عدم الوفاء بهذه الالتزامات".

كما أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "صفقة الاستسلام التي تنهي الحرب دون نصر كامل هي كارثة".