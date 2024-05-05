سلاح الجو الروسي دمّر قاعدتين للمسلحين في سوريا

صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الجهات المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين للمسلحين في سوريا.

وأوضح أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".

وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف تم تسجيل 9 خروقات يوميا من قبل طائرتين من طراز "إف 15" وزوج من مقاتلات تايفون، وزوج من الطائرات الهجومية من طراز "إيه 10 ثاندربولت" وطائرة استطلاع ومراقبة إلكترونية من طراز "إم سي 12 دبليو".

وأفادت "سبوتنيك" بأن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي شنوا، فجر الجمعة، هجوما واسعا على عدد من النقاط التابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في بادية "السخنة"، في ريف حمص الشرقي، شرقي سوريا.