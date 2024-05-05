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مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بترعة في الغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه غرقا داخل ترعة القرشية بمركز السنطة بمحافظة الغربية، أثناء الاستحمام، إذ تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثة، وجري نقل الجثة لمشرحة مستشفي السنطة العام.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الغربية، بلاغا من الأهالي يفيد بغرق شاب داخل أحدي المجاري المائية المارة، بقرية القرشية، بدائرة مركز السنطة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وبمساعدة الأهالي، من استخراج الجثة وتبين أنها لشاب، يدعي "محمد قنديل"، في العقد الثاني من العمر، ومقيم بقرية القرشية التابعة لدائرة مركز شرطة السنطة، وأن السبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق، وذالك لعدم اجادته السباحة.

وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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