أمطار رعدية ورياح نشطة.. تفاصيل الطقس في السعودية اليوم الاحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس، موضحًا أن استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

الرياح غربية إلى شمالية غربية في البحر الاحمر

وأضاف المركز، الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي على البحر الاحمر، وارتفاع الامواج من نصف متر إلى مترو نصف وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

الرياح شمالية شرقية في الخليج العربي

وتابع، الرياح في الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الامواج من نصف متر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.