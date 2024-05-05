"يديعوت أحرونوت": قادة أمنيون في إسرائيل أكدوا أن استعادة الأسرى ستكون مقابل عودة الفلسطينيين لشمال غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "قادة الأجهزة الأمنية توصلوا في اجتماع قبل أيام إلى أن الحرب في غزة وصلت إلى طريق مسدود وقد أجمعوا على أولوية استعادة المحتجزين".

وكشفت الصحيفة، أن "استعادة المحتجزين ستكون مقابل عودة الفلسطينيين لشمال القطاع دون شروط والانسحاب من نتساريم"، موضحةً أن "الاجتماع عقد قبل 11 يوما ووصف بالحاسم وشكل نقطة تحول في الموقف الإسرائيلي من صفقة التبادل، وقد شارك فيه وزير الدفاع ورؤساء هيئة الأركان والشاباك والموساد ومسؤول ملف المفاوضات".

ولفتت إلى أن "المسؤولين خلصوا إلى أن الحرب وصلت لطريق مسدود في ضوء عدم دعم الولايات المتحدة عملية في رفح، وذلك تزامنا مع عدم إمكانية التوصل لاتفاق بشأن جبهة الشمال دون تهدئة بغزة".

وبحسب الصحيفة، اعتبر المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أن "الجيش لا يخوض حربا فعلية في غزة ونتانياهو وبن غفير يتجاهلان هذه الحقيقة، وأجمعوا على أن إسرائيل فقدت ميزتين أساسيتين هما الدعم الأميركي ووحدة الشارع".