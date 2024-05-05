أكّد النّائب محمد سليمان، "أنّنا بأمسّ الحاجة لتدعيم مجتمعنا بالعلم والمعرفة، في ظلّ ما نشهده من انفلات لا أخلاقي وفكري على مواقع التّواصل الاجتماعي وفي بعض البرامج التلفزيونيّة، وآخرها ما كشفته القوى الأمنية من جريمة بشعة بحقّ الأطفال، عدا عمّا يُعرض من محتويات تنافي قيمنا وأخلاقنا وديننا"، مشدّدًا على أهميّة "تعزيز الرّقابة في كلّ الأماكن، حمايةً لبيوتنا ومجتمعنا من شرور المجرمين".
ولفت، خلال تكريمه من قبل بلدة السنديانة العكاريّة، في حفل غداء أُقيم على شرفه في منزل مدير ثانويّة السنديانة عامر حمد، إلى أنّ "الجمود في المشهد السّياسي لا يزال قائمًا، وسط حرب غزة الّتي تطال الجنوب. ومن هنا نجدّد رؤيتنا بضرورة ملاقاة مبادرتنا الوطنيّة ككتلة "الاعتدال الوطني"، الّتي تلاقي مساعي الدّول الخارجيّة، لنخرج من فراغ المؤسّسات بدءًا من رئاسة الجمهورية؛ الّتي تعيد هيكلة العمل في كلّ الوزرات والدّوائر والمؤسّسات".
كانت هذه تفاصيل خبر سليمان: لضرورة ملاقاة مبادرتنا الوطنية لنخرج من فراغ المؤسسات بدءًا من رئاسة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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