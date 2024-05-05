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موسى قلق من التفلت الأمني والأخلاقي: نهيب بالقضاء إنزال أقسى العقوبات بمقترفي الجرائم

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أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة النّائب ​ميشال موسى​، في تصريح، إلى أنّ "ما نراه اليوم من تفلّت أمني وأخلاقي، من اعتداء على الأطفال وعمليّات القتل المتنقّل والاغتصاب والانتحار، يدعو إلى القلق، كونه يأتي على خلفيّة أزماتنا الاقتصاديّة والسّياسيّة المتعدّدة"، لافتًا إلى "أنّنا إذ نشدّ على أيدي قوّاتنا الأمنيّة لكشفها لهذه الجرائم، نهيب بالقضاء إنزال أقسى العقوبات بالمقترفين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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