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نتنياهو يعلن: إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» في إسرائيل

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه تقرر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقال نتنياهو، إن القرار جاء بالإجماع من أعضاء الحكومة الواقعين تحت رئاسته، واصفًا الشبكة الإخبارية بقناة "التحريض".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تمرير قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل جاء بالإجماع في جلسة تصويت بمجلس الوزراء.

وبحسب ما ذكرت "سكا ينيوز عربية"، فقد جاء التصويت وسط توتر شديد في العلاقات بين إسرائيل والشبكة الإعلامية، والتي ساءت خلال الحرب على حركة حماس الفلسطينية.

يأتي هذا ايضا في حين تساعد قطر في التوسط لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الحرب الجارية بقطاع غزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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