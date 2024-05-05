مجازاة مدير مدرسة ومعلم بسبب تسريب امتحان للصف الرابع الابتدائي ببني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قرر هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، مجازاة مدير مدرسة إبتدائية، ونعلم أول بالخصم 15 يوما، وإستبعادهما عن اعمال الإمتحانات لحين انتهاء التحقيقات معهما، فى واقعة تداول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي بإدارة ببا التعليمية، والمقرر إجراؤها 8 مايو القادم.

كانت الواقعة قد اكتشفها مدير إدارة ببا التعليمية محمد عاشور، عندما فوجئ بأحد مديري المدارس يقوم بنشر إمتحان على جروب على تطبيق الواتس آب، مخصص لموجهي المدارس الإبتدائية بإدارة ببا التعليمية، والمخصص لنشر النشرات والبيانات الخاصة بتوجيهات وزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم بني سويف، وعلى الفور وجه مدير إدارة ببا التعليمية بإزالة الإمتحان، وإبلاغ وكيل الوزارة الذي وجه بإحالة الموضوع للشؤون القانونية.

كما قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة من الموجهين فى المواد المختلفة من اللغة العربية، والإنجليزية، والعلوم، والدراسات الإجتماعية، لإعادة وضع الاسئلة مرة أخرى.