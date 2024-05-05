المديرية العامة للدفاع المدني حذرت من ارتياد الشاطئ بسبب ارتفاع الأمواج

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، المواطنين والمقيمين والسائحين من السباحة في مناطق التيارات البحرية ما قد يعرضهم لخطر الغرق، وذلك نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج والمخاطر المرافقة لحركة التيارات البحرية الشديدة التي تتأثر بحركة المد والجزر الناتجة عن سرعة الرياح.
كما دعت صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارس رياضة الدراجات المائية الى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر عند ارتياد الشاطئ وتجنب أي نشاط في هذه الأجواء المناخية البالغة الخطورة.
وذكرت المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة.
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