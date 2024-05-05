بالصور.. انقلاب "تريلا" من أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

انقلبت سيارة نقل في نزلة سعد عطية بقرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وعلى الفور أبلغ الأهالي الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وانتقل محمد عزت نائب رئيس مزكز الباجور لشؤن القرى، إلى موقع الحادث، وتبين سقوط سيارة نقل بمقطورةتحمل أرقام "ص.و.ن- 4421"، من أعلى الطريق الإقليمى بنزلة سعد عطية جراء وأخطر الشرطة بالواقعة، والتي بدورها تحفظت على المركبة وحررت محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.