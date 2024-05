شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي يعلن السيطرة الكاملة على قرية أوشيريتين الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الروسي يوم الأحد، أنه سيطر بشكل كامل على قرية أوشيريتين الأوكرانية، الواقعة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الاستيلاء على القرية حسن الوضع التكتيكي للجيش الروسي على طول الجبهة.

وكان الجيش الأوكراني قد أبلغ في وقت سابق باختراق من قبل الروس بالقرب من أوتشرنيتين، وذكر أن قوات العدو قد استقرت في القرية الصغيرة.

ويفترض مراقبون أن الجيش الروسي يريد الآن التقدم إلى بلدة تشاسيف يار القريبة.

إسقاط 23 طائرة

وقال الجيش الأوكراني يوم الأحد إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 23 من 24 طائرة مسيرة مقاتلة أطلقتها روسيا خلال الليل.

This is a Twitter Status تطلق 8 صواريخ و70 قنبلة على مناطق أوكرانيةThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)



وعلى الرغم من نجاح الدفاعات الجوية، لا يزال يجري تسجيل أضرار ناجمة عن الضربات الصاروخية في عدة مواقع في أوكرانيا.

وقال أوليه سينيجوبوف المسؤول العسكري الإقليمي في منشور على تليجرام، إن عدة انفجارات هزت مناطق سكنية في وسط المدينة.

كما تعرضت المدينة لهجوم بطائرات كاميكازي المسيرة خلال الليل، واشتعلت النيران في 3 مبان سكنية، حسبما أعلن عمدة المدينة إيهور تيريخوف على تليجرام يوم الأحد.