عسيران استنكر مجزرة ميس الجبل: لوضع حد للمجازر الإسرائيلية في لبنان وحرب الإبادة في غزة

أعرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، عن استنكاره "للمجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وذهب ضحيتها عائلة بكاملها"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"وضع حد للمجازر الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة لان هذا العدو الذي لا يعرف الا المقاومة يتمادى في عدوانه منذ 8 اشهر ولا يعرف لا القوانين ولا الأعراف الدولية ويقتل الأبرياء ويرتكب المجازر ولا يرتدع".

وحيا عسيران، "الشهداء في يومهم في 6 أيار لا سيما شهداء الصحافة الذين اناروا بتضحياتهم طريق الوطن ورفعوا مكانته الى العلا فهؤلاء كانوا القدوة المنيرة في ليل حالك ومظلم فلهم ارفع التحيات في يومهم وكل الأيام ايامهم وهم ايقونة لبنانية".