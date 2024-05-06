5 آلاف طن أغذية تركية لأطفال غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت من ميناء مرسين جنوب تركيا، سفينة جديدة متجهة إلى مصر وعلى متنها مساعدات إنسانية مخصصة لسكان قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس.

وكان الميناء المطل على البحر المتوسط، شهد فعالية لوداع «سفينة الخير الـ11»، تحت إشراف الهلال الأحمر التركي، والتي تحمل 5 آلاف و55 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال، وأكياس النوم ومساعدات أخرى مقدمة لسكان غزة.

وقال نائب رئيس الهلال الأحمر التركي رمضان سايجيلي، خلال الفعالية، «إن السفينة تحمل السلام والدعاء من الشعب التركي»، وأشار سايجيلي إلى أن تركيا ستواصل عمليات إرسال المساعدات إلى قطاع غزة حتى يعود جميع سكانه إلى منازلهم بأمان».

ومن المقرر أن تصل المساعدات التركية إلى ميناء العريش المصري، تمهيدا لنقلها إلى غزة من خلال معبر رفح الحدودي.