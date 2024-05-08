الخارجية المصرية: العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تهديد خطير

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر أطلقت تحذيرات كثيرة للغاية للجانب الإسرائيلي لتجنب العملية العسكرية في رفح؛ لإدراك خطورتها على الوضع الإنساني في المنطقة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن رفح تعد الملاذ الآمن الأخير للفلسطينيين في قطاع غزة، إذ أنها تأوي 1.4مليون فلسطيني، مشيرا إلى أن أي تصرف إسرائيلي غير مسؤول تجاه رفح يعبر عن «سياسة حافة الهاوية» التي تتبعها إسرائيل؛ بسبب تعريض الوضع الإنساني للخطر.

وأكد أن توقيت العملية العسكرية يتزامن مع وقت حرج وحساس تمر به العملية التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، قائلا إنه «لا يمكن تصور أن تتم المفاوضات في ظل تدخلات عسكرية في رفح وسيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كل ذلك لا يستوعبه عقل، ولا يمكن أن نعتبر هذا تصرفا مسئولا بأي شكل من الأشكال».

واعتبر «أبو زيد»، أن «العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تهديد خطير لمسار المفاوضات»، مشددا أن «الإصرار الإسرائيلي على الاستيلاء على معبر رفح الفلسطيني يعتبر إمعانا في خنق قطاع غزة، الذي يعد شريان الحياة الرئيسي للفلسطينيين في القطاع، بما يعدانتهاكا صارخا للقانون الدولي».