إعلان حالة الطوارئ في ولاية ميشيجان الأمريكية بسبب الأعاصير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حاكمة ولاية "ميشيجان" الأمريكية "جريتشن ويتمر" حالة الطوارئ في بعض المناطق بالولاية بسبب الأعاصير التي ضربتها.

وقالت ويتمر - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنها أعلنت حالة الطوارىء في مقاطعات "كالامازو" و"سانت جوزيف" و"برانش" و"كاس" بعدما ضربتها أعاصير شديدة، .. مشيرة إلى أنه سيتم العمل مع فرق الطوارىء من أجل مراقبة الوضع ومساعدة المواطنين.

من جانبها، قالت عمدة مدينة "بورتاج" بالولاية إن مدينتها تعرضت لخسائر مادية فادحة في المباني السكنية والتجارية بعدما ضرب إعصاران المنطقة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

الصين وصربيا تبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده وصربيا دعما بشكل مشترك النزاهة والعدالة الدوليتين، وساهما في تعزيز السلام والتنمية العالميين.

وأضاف شي- خلال زيارته إلى العاصمة الصربية بلجراد- أن الدولتين قدمتا دعما قويا لبعضهما البعض في القضايا المتعلقة بمصالحهما الأساسية، معربا عن تطلعه إلى استغلال هذه الزيارة كفرصة لإجراء تبادل متعمق لوجهات النظر مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتجديد الصداقة والتخطيط للتعاون واستكشاف التنمية، ووضع خطة جديدة لتنمية العلاقات الثنائية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الأربعاء/.

وتابع: "ستعمل الصين مع صربيا للبقاء بشكل مشترك على التزام بالتطلع الأصلي والمضي قدما معا لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الصين وصربيا بقوة دفع أقوى ونطاق أكبر وجودة أعلى"، مشيرا إلى أنه منذ إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2016، حققت العلاقات الثنائية قفزات تنموية ونتائج تاريخية.

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن البلدين تربطهما ثقة سياسية متبادلة صلبة مثل الصخر، وقد شهدا نتائج مثمرة في تعاون الحزام والطريق عالي الجودة، مضيفا أن "صداقتنا القوية ترسخت بجذورها بشكل أعمق في قلوب الشعبين".

وبحسب وكالة الأنباء الصينية، تعد زيارة شي إلى صربيا ثاني زيارة له إلى البلاد خلال ثماني سنوات، وهي علامة فارقة في تحديث وتحسين العلاقات الثنائية.

زيلينسكى: فى ذكرى الحرب العالمية الثانية روسيا تطلق 50 صاروخا على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 50 صاروخا وأكثر من 20 مسيرة انتحارية من طراز شاهد بالتزامن مع ذكرى الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله - في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، "استهدف أكثر من 50 صاروخا وأكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" البنية التحتية في مناطق لفيف وفينيتسا وكييف وبولتافا وكيروفوهراد وزابوروجيا وإيفانو فرانكيفسك. وحاليا، تعمل جميع الخدمات والسلطات بالفعل على التخفيف من العواقب".