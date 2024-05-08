قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتَي عيترون وبليدا

أفادت قناة "المنار"، بأنّ المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدتَي عيترون وبليدا في جنوب لبنان. يأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

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