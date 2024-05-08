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الصحة العالمية: ثلث سكان السودان يعانون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، إن سكان السودان يعانون وضعا كارثيا، موضحا أن نحو 50 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الصحية والإنسانية.

وأشار أدهانوم إلى أن أكثر من ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي وهناك احتمال تفشي المجاعة بالخرطوم ودارفور.

ووفقا للتقارير الأممية فإن سكان السودان يعانون نقصا حادا في الغذاء والرعاية الصحية؛ نتيجة القتال المستمر بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع والذي اندلع قبل أكثر من عام، ما أدى إلى حالة نزوح واسع إلى الأقاليم التي تشهد اقتتال أو إلى الدول المجاورة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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