اعلن وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن في تصريح له حول تعليق شحن أسلحة لإسرائيل، باننا نعكف حاليا على مراجعة بعض المساعدات الأمنية على المدى القصير في سياق تطور الأحداث في رفح.
وشدد وزير الدفاع الأميركي على ان واشنطن كانت واضحة من البداية بأن على إسرائيل وضع المدنيين في رفح في الحسبان عند التفكير في عمليتها العسكرية، وقد علقت واشنطن شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار.
ولفت اوستن الى انه لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية التعامل مع شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي عن تعليق شحن أسلحة لإسرائيل: نعكف حاليا على مراجعة بعض المساعدات في سياق تطور الأحداث في رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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