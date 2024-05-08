11 صورة ترصد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجري إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمدينة الحوامدية يرافقه النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ.

وتفقد "الشهابي"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الأربعاء، أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/2024؛ للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية.

وتابع النائب، أعمال التوسعة ووضع البلدورات وطبقة الأسفلت بشارع محمد متولي الشعراوي، وذلك بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم النائب، جولته الميدانية، بتفقد مركزي التكنولوجيا لمجلسي مدن الحوامدية وأبو النمرس؛ لمتابعة انتظام العمل في ثاني أيام تلقي طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد في إطار تكليفات محافظ الجيزة، علي المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح على مخلفات البناء من المواطنين؛ للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

والتقي "الشهابي"، عددًا من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح واطمأن منهم على انتظام سير الإجراءات داعيًا المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء، بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة؛ لتقنين أوضاعهم.

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