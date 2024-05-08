وزير الدفاع الأمريكي: أرسلنا قنابل دقيقة إلى إسرائيل لخفض عدد الشهداء بين المدنيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى للتأكد من احتواء النزاع حتى لا يتسع نطاقه خارج قطاع غزة.

وأشار أوستن إلى أن واشنطن تهدف إلى استعادة الأسرى بغزة وتبذل كل ما في وسعنا لدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن التزام الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل راسخ ومتين وأرسلت لها مساعدات بعشرات المليارات منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح أوستن أن إيران لا تزال تمثل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط برمتها، لافتا إلى أن أهداف البنتاجون في الشرق الأوسط حاليا هي حماية مواطنيه الأمريكيين وجنوده واستعادة الأسرى بغزة ودعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تريد شن عملية عسكرية كبيرة في رفح وتركز على حماية المدنيين، مضيفا "الدرس الذي تعلمناه من حرب غزة هو ضرورة حماية المدنيين بساحة المعارك وإلا سيكون هناك مزيد من الإرهابيين بالمستقبل".

وكشف أوستن أن الولايات المتحدة أرسلت ذخائر وقنابل دقيقة لإسرائيل من أجل خفض عدد الشهداء في صفوف المدنيين بغزة وإصابة الأهداف بدقة، مشددا على ضرورة هزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".