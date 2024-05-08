مجهولون اضرموا النار بمادة الفيول داخل احدى الاراضي المحاذية لسكة القطار في طرابلس

اقدم مجهولون على اضرام النيران بمادة الفيول داخل احدى الاراضي المحاذية لسكة القطار طريق المهجر الصحي في طرابلس، وقد تصاعدت سحب الدخان الاسود في السماء بشكل كثيف. وعلى الفور حضرت فرق الدفاع المدني الى المكان وعملت على اخماد النيران والسيطرة على الحريق.

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