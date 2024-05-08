مثلما حدث في أزمة خليج الخنازير .. خبير مصري يعلق على قبول حـ ـماس وقف إطلاق النار

الشارقة - اميمة ياسر - علق أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي المصري الدكتور أحمد الصاوي في حديث لـ "RT" على قبول "حمـ ـاس" وقف إطلاق النار ورد الفعل الإسـ ـرائيلي.

وقال الصاوي: "خلال اليومين الأخيرين أبدت أمريكا اهتماما كبيرا بمسار المفاوضات مع حـ ـماس ودعتها إلى القبول بالاتفاق المطروح أمامها من قبل الوسطاء بمصر وقطر بل أن بيرنز مدير CIA حضر بشحمه ولحمه للقاهرة ليراقب عن كثب مواقف وفد حـ ـماس وزاد على ذلك مغادرته للدوحة مقتفيا أثر وفد حـ ـماس".

وأضاف: "وخلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة شهدنا وهجا لسياسة حافة الهـ ـاوية بهجـ ـوم للقـ ـسام على منطقة كرم أبي سالم (وليس على المعبر) وبإعلان تل أبـ ـيب عن شن عملية عسكرية محدودة في شرق رفـ ـح مع دعوة السكان لمغادرتها.. نهاية هذا اليوم أعلنت حمـ ـاس أنها وافقت على الاتفاق وبدا الأمر وكأننا نأينا بعيدا عن حافة الهـ ـاوية مثلما حدث في أزمة خليج الخنازير حتى أن سكان رفـ ـح نفضوا عن كاهلهم غبار المـ ـوت الوشيك وأظهروا الفرح بقرب انتهاء معـ ـاناة قاسية وقياسية في تاريخ الإبـ ـادة الجماعية".