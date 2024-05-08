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بتوقيع 300 ألف شخص .. مصر تتحرك لإستعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني

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الشارقة - اميمة ياسر - قال عالم الآثار ووزير الآثار المصري الأسبق، زاهي حواس، إنه قام بإعداد وثيقة يطالب فيها بعودة حجر رشيد من المتحف البريطاني، ووقع على هذه الوثيقة حتى الآن 300 ألف شخص.

وشدد حواس في تصريح على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بهذه الحملة الوطنية لاسترداد الآثار، مطالبا الشعب المصري بالتوقيع على الوثيقة للوصول إلى مليون توقيع، ومن ثم التحرك للمطالبة باسترداد الحجر، ورأس نفرتيتي.

ولفت إلى أن مخازن الآثار كانت مبنية من الطوب اللبني في الماضي، فكانت هناك سهولة في الدخول إلى هذه المخزون، ومن ثم سرقة الآثار، مشيرا إلى أنه عندما تولى المسؤولية حرص على بناء مخازن للحفاظ على الآثار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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