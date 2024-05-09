CNN عن مصدر: مدير وكالة الاستخبارات الأميركية عاد للقاهرة بعد اجتماعه بنتانياهو ورئيس الموساد بإسرائيل

افادت شبكة "CNN" عن مصدر بان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز عاد للقاهرة بعد اجتماعه برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الموساد بإسرائيل ديفيد بارنياع.

وكان بيرنز في القاهرة، الثلاثاء، لمواصلة الجهود بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، إلى جانب الوسطاء مصر وقطر.

وقبل وصوله إلى القاهرة، كان قد قام بزيارة الدوحة والقاهرة منذ عودته إلى المنطقة أواخر الأسبوع الماضي.

وفي الدوحة، ساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إعادة صياغة إطار العمل مع القطريين الذي تم تقديمه بعد ذلك إلى "حماس"، ثم ردت عليه الحركة، مساء الاثنين.

وجاءت مباحثات القاهرة بعدما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية "محدودة" في شرق مدينة رفح بقطاع غزة، الاثنين، كما أعلن، صباح الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وأمر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، السكان في شرق رفح والمنظمات الدولية بالإجلاء إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي.