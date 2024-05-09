غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، قطع المياه عن منطقتين غربي المحافظة، بدءًا من الساعة الرابعة عصر غد الخميس، بسبب أعمال إحلال وتجديد بخط مياه رئيسي.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، سيجري قطع المياه عن منطقتي "أبو يوسف قبلي، والكيلو 21" لحين انتهاء أعمال الإحلال والتجديد الجزئي للخط الناقل للمياه قطر 700 مم المغذي لرافع الكيلو 21 بمنطقة أم زغيو أمام جهاز البيئة في إطار تنفيذ إحدى المشروعات القومية.

وأضاف البيان أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، فيما ناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.