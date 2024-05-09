رئيس مجلس الجنوب: أكثر من 1,5 مليار دولار قيمة أضرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

اعلن رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر لوكالة "فرانس برس" بان قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان خلال سبعة أشهر تخطّت مليارا ونصف مليار دولار، وألحق التصعيد أضراراً جسيمة بمرافق البنية التحتية، قدّرها مجلس الجنوب "بنحو 500 مليون دولار". وطالت الأضرار بشكل رئيسي مرافق المياه والكهرباء والصحة والخدمات الأساسية والطرقات. وذكر إن "80 في المئة من هذه الإحصاءات تمكّنا من الوصول إليها عبر فرقنا الموجودة على الأرض".

واكد حيدر بانه هذه التقديرات لا تشمل مجمل الأضرار اللاحقة بمناطق يصعب الوصول إليها مع استمرار القصف، خصوصاً القريبة من الحدود. ولفت الى ان مجلس الجنوب يستقي معلوماته عن تلك المناطق عبر "مهندسين ورؤساء بلديات ومخاتير يقومون بتزويدنا بالمعطيات المتوافرة لديهم".

واشار الى انه يقدّر مجلس الجنوب "المنازل المهدمة كلياً بـ1700 منزل"، يضاف إليها "14 ألف منزل متضرر"، كما ألحق القصف أضراراً بمصادر رزق السكان وحقولهم الزراعية.