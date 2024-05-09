عزت الرشق: إسرائيل غير جادة في التوصل لاتفاق وتستخدم المفاوضات غطاء لاجتياح رفح

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق أن الحركة متمسكة بموقفها تجاه مقترح الهدنة وبموافقتها عليه. وشدد على ان إسرائيل غير جادة في التوصل لاتفاق وتستخدم المفاوضات غطاء لاجتياح رفح.
واوضح الرشق في تصريح له، بان "حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يحاول اختلاق ذرائع للتهرب من المفاوضات ويلقي اللوم على حماس والوسطاء".
وشدد على ان موافقة حماس على مقترح الوسطاء أربكت نتانياهو وأوقعته في مأزق.
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