"صعق وقتل وغرق فى بيارة".. أبرز حوادث شهدتها المحافظات اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شهدت العديد من المحافظات، اليوم الجمعة، 8 حوادث مختلفة تنوعت ما بين وقائع قتل وحوادث سير وغرق وانهيار منزل، وأسفرت عن 6 حالات وفاة و3 مصابين.

البداية من محافظة سوهاج التى شهدت 3 وقائع، حيث لقي سائق مصرعه متأثرًا بإصابته في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بأخميم، وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية أن إحدي السيارتين اصطدمت بأخرى من الخلف أثناء توقفها على جانب الطريق، ما أدى لوفاة قائد السيارة الأولى.

كما لقيت مُسنة تدعى "إيمان. ب" 68 عامًا ربة منزل، مصرعها متأثرة بإصابتها، في انهيار منزل قديم مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بجذوع النخيل بقرية النويرات في العسيرات جنوبي محافظة سوهاج، وجرى استخراج الجثة من تحت الأنقاض بمعرفة قوات الإنقاذ البري، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

فى سوهاج أيضًا، لقيت فتاة تدعى "فرحة. م" 12 عامًا، مصرعها متأثرًة بصعق كهربائي من غسالة الملابس بمنزل أسرتها، بالمنشأة، وأوضح خال الفتاة أنه أثناء تشغيل ابنة شقيقته، لغسالة الملابس لامست يداها إحدى الأسلاك العارية، ما أدى لصعقها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية في الواقعة، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة صعق كهربائي.

وفى محافظة قنا، لقى شاب مصرعه جراء سقوطه في ظروف غامضة من الطابق الثالث، بإحدى قرى مركز دشنا، وأفادت التحريات الأمنية، بأن المجني عليه نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة، تعدت الزوجة خلالها عليه بآلة حادة ودفعته من أعلى، ما أسفر عن مقتله، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة، فيما ألقى القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى محافظة الدقهلية، لقى شاب مصرعه بعد سقوطه وآخر فى بيارة صرف عمومية مفتوحة فى مدينة الجمالية، وانتقل ضباط وحدة مباحث الجمالية إلى ترعة السلام كوبري الرسوة مكان الحادث، وتبين من الفحص سقوط شخصين في بيارة صرف، ووفاة الأول ونجاة الثاني من الموت بأعجوبة، وجرى استخراج الجثمان ونقله بمعرفة الأهالي إلى منزله، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى بورسعيد، أصيبت سيدتان، الأولى تدعي زينات محمد عثمان سليمان 52 عامًا، مصابة بجرح متهتك بأعلى العين اليمنى واشتباه كسور متفرقة باليد اليمنى والقدم والركبة واليد اليسرى، والثانية تدعى رحمة طارق مسعد 25 عامًا، مصابة باشتباه استرواح هوائي بالصدر واشتباه كسر بالركبة اليمنى، إثر حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة على طريق كومباوند العاملين بهيئة قناة السويس في مدينة بورفؤاد.

وفي المنيا، لقيت فتاة تدعى "ش. ش. ر" 15 سنة، مصرعها غرقًا، اليوم الجمعة، بعد سقوطها في حوض مياه مخصص لري الأراضي الزراعية بقرية (6 خريجين) إحدى قرى مركز العدوة، وانتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع الفتاة متأثرة بإصابتها بإسفكاسيا الغرق، ولا توجد إصابات ظاهرية، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وفي المنصور، أصيب شاب يدعى محمد بدران طريف يوسف، 20 عاماً، بنزيف وكسر فى الأنف بعد سقوط لوحة إعلانات عليه من أعلى كوبري منية سندوب بمدينة المنصورة، اتجاه أكاديمية السلاب أثناء قيادته موتوسيكل، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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