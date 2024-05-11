الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي يُشيد بقرار الأمم المتحدة بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشاد الاتحاد الأوروبي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة, حيث صوتت أغلبية الدول لصالحه.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيانه, إن فلسطين تلقت دعماً لا لبس فيه لتعزيز مركزها المراقب الدائم بحقوق وامتيازات إضافية, مشيراً إلى التزام الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين ودعمه القوي لبناء الدولة الفلسطينية، وتعزيز مؤسساتها.