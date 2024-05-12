شخصيات استذكرت البطريرك صفير في ذكرى غيابه

اشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الى انه "في ذكرى غياب البطريرك مار نصرالله بطرس صفير ، نستذكر دوره المحوري في المحافظة على السيادة والحرية والاستقلال، واستعادة الحياة المشتركة، بتحقيق مصالحة الجبل ،ورعايته الحوار الإسلامي المسيحي، بالقمم الروحية التي استضافتها بكركي ، فكان عنوانا لمجد لبنان".

بدوره، لفت عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الى انه "في ذكرى رحيل البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، لا يسعني أن أعبّر بالكلمات عن عميق حزني ومشاعري على غيابه، والذي تمتّع بشخصية غنية بالفكر، والقول، والعمل على الصعيدين الكنسي والوطني".

وتابع :"جسّد بمسيرته، على رأس كنيستنا المارونية كل القِيَم الروحية والفكرية، وجعل منها عناوين مضيئة في حياتنا الإنسانية والوطنية على السواء، وما قدّمه من تضحيات وما عاناه من مصاعب لتجاوز المحنة الكبيرة في الحرب، ولتفادي إمتحان السلام بأعلى قدر من الحكمة والمسؤولية والحرص، مما جنب الطائفة والوطن الكثير من التحديات في سعي دؤوب إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، فإستحقّ بذلك إعجاب الجميع".

وأضاف :"رحم الله كبيرنا الذي عرف كيف يصون الوحدة الداخلية، وأسكنه في مساكنه الأبدية، وأطال بعمر غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يُكمّل المسيرة بإيمان وتقوى، جاهداً بكل ما أوتيَ من قوّة ليعود لبنان واحة للسلام والمحبّة، ومنارة في هذا الشرق".