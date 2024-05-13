الأمم المتحدة: مقتل 27 مدنيا في مواجهات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في الفاشر

أعلنت الأمم المتحدة "مقتل ما لا يقل عن 27 مدنيا وإصابة نحو 130 آخرين إثر مواجهات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بمدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان".

وأكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، في تصريح، أن "معارك وقعت في العاشر من ايار الجاري بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في الفاشر أسفرت عن مقتل 27 شخصا تقريبا وجرح 130 ونزوح المئات".

ويأتي إعلان الأمم المتحدة عن هذه الحصيلة التي قالت إنها تستند إلى "تقارير غير مؤكدة" فيما تعاني المدينة من انقطاع شبه تام للاتصالات، ما يجعل العاملين في المؤسسات الصحية والإنسانية والمنظمات الحقوقية غير قادرين على التواصل مع الخارج إلا فيما ندر.

ولفتت منظمة "أطباء بلا حدود" الفرنسية السبت، إلى أن "160 مصابا، من بينهم 31 امرأة و19 طفلا" وصلوا لهذا المستشفى الذي تشير الأمم المتحدة إلى أن "طاقته الاستيعابية لا تزيد عن مئة سرير".