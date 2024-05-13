أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 484 ألفا و30 جنديا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الروس إلى 484 ألفا و30 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما تم رصد مقتل 1740 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و485 دبابة و14 ألفا و417 من المركبات المدرعة و12 ألفا و487 من النظم المدفعية و1070 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و797 من أنظمة الدفاع الجوي و350 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 2048 من المعدات الخاصة و9 آلاف و936 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و16 ألفا و878 من المركبات وخزانات الوقود".

الزعيم الكوري الشمالي يدعو لتعزيز القدرات القتالية لقوات المدفعية

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى تعزيز القدرات القتالية لقوات المدفعية من خلال توسيع الإنتاجية عن طريق رفع القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكار المستمر.

جاء ذلك خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي، مصانع عسكرية رئيسية تنتج بنادق قنص ونظاما صاروخيا جديدا، خلال اليومين الماضيين، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم /الاثنين/.

وأعرب عن ارتياحه لنظام التشغيل الآلي لمركبات إطلاق الصواريخ المتعددة وجودتها العالية.

وأفادت الوكالة الكورية الشمالية، بأن كيم اختبر شخصيا إحدى البنادق المنتجة في أحد مصانع الأسلحة الصغيرة، التي لم يذكر اسمها، وأطلق بضع طلقات.

استخبارات سول: كوريا الشمالية زودت روسيا بأسلحة صنعت في السبعينات

قالت وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية، الأحد، إنها تحقق في شكوك بأن أسلحة كورية شمالية صنعت في سبعينات القرن العشرين قد تم توريدها إلى روسيا التي استخدمتها في حرب أوكرانيا وسط تعميق التعاون العسكري بين بيونج يانج وموسكو.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تصريح جهاز الاستخبارات جاء رداً على تقرير صدر مؤخراً عن منفذ إعلامي محلي بأن قذائف المدفعية عيار 122 ملم المصنعة في كوريا الشمالية خلال سبعينيات القرن العشرين يبدو أنها من بين الأسلحة التي استخدمتها روسيا في حربها المستمرة ضد كييف.

وقالت الوكالة إن "جهاز الاستخبارات يحلل الظروف ذات الصلة بالتفصيل ويواصل أيضاً تتبع التعاون العسكري الشامل بين كوريا الشمالية وروسيا".