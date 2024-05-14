الخارجية الأميركية: تغيير وزير الدفاع الروسي يظهر أن بوتين في حالة "يأس"

اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية أن إقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه دليل على حالة من "اليأس" إزاء التكاليف الباهظة لحرب أوكرانيا.
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين، بان "وجهة نظرنا هي أن هذا مؤشر آخر على رغبة بوتين اليائسة في مواصلة حربه العدوانية على أوكرانيا، على الرغم من كونها تستنزف الاقتصاد الروسي بشكل كبير والخسائر الفادحة للقوات الروسية". وأضاف إن "تعبئة الكرملين لحربه العدوانية ضد أوكرانيا تتسبب بمعاناة لكثير من العائلات".
وأشار إلى أن "روسيا أطلقت هذه الحرب غير المبرّرة ضد أوكرانيا. يمكن لبوتين أن يضع حدا لها بسحب قواته من أوكرانيا".
ومع بدء ولايته الرئاسية الخامسة، أقال بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو واقترح تعيين الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف في المنصب خلفا له، وفقا لقائمة الترشيحات الوزارية التي نشرها مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي.
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