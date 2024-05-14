مسؤول مصري: إغلاق معبر رفح ناجم عن التصعيد الإسرائيلي وليس مسؤولية القاهرة

اعلن مسؤول مصري بان إغلاق معبر رفح ناجم عن التصعيد الإسرائيلي وليس مسؤولية القاهرة، وذلك بحسب ما نقلت عنه قناة القاهرة الإخبارية. واشار المسؤول المصري الى ان مصر أبلغت إسرائيل بخطورة استمرار عرقلة وصول المساعدات إلى غزة. يذكر بان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتبر إنه يجب "إقناع" مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة "للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية". وذكر في بيان له، إن مهمة "منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين"

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