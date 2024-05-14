ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في جنوب أفريقيا إلى 33 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى في مدينة جورج بجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إلى 33 قتيلا اليوم الثلاثاء، بينما يواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين بين الركام حيث لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين.
واوضح مسؤولو البلدية في بيان، إنه تم تحديد هوية ستة فقط ممن قتلوا حتى الآن.
وانتشل المنقذون رجلا من بين الحطام مطلع الأسبوع فيما وصفه رئيس وزراء إقليم ويسترن كيب بأنه "ليس أقل من معجزة" بعد خمسة أيام من وقوع الكارثة. وهذا الرجل هو آخر من تم إنقاذه في الحادث.
ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى المكون من خمسة طوابق في المدينة الواقعة شرقي كيب تاون في السادس من أيار الجاري، ولا تزال التحقيقات جارية.
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