القاهرة الإخبارية: خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصدر مطلع، بوقوع خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول عدم إعداد خطة إغاثة لمواطنى قطاع غزة وحماية موظفي المنظمات الدولية العاملين بالقطاع.

وأضاف المصدر أن مقتل موظف الأمم المتحدة بغزة أمس الإثنين يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الأحداق بالقطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت الطائرات الإسرائيلية مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.