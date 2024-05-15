شهيدان في الغارة الإسرائيلية على طريق عام صور - الحوش

ادت الغارة بطيران العدو المسير التي استهدفت سيارة على طريق عام صور - الحوش الى سقوط شهيدين ، في وقت توجهت سيارات الاسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة .
كما يسجل تحليق مكثف وعلى علو منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الغربي
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