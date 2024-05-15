مصطفى الفقي: معادلة الحرب الإسرائيلية على غزة تغيرت لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الاستخبارات الإسرائيلية فشلت في تحديد أماكن الرهائن، وقوات الاحتلال لم تحقق أي انتصار يذكر خلال حربها على غزة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن مصر دولة شريفة وتتعامل مع كل دول العالم بوجه واحد وموقفها تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح، ويجب على أمريكا أن تمارس ضغطًا حقيقيَا على إسرائيل حتى ترجع عما تفعله في حق الفلسطينيين.

وتابع الفقي، أن التطبيع السعودي مع إسرائيل مرهون بحصول الفلسطينيين على الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة ووقف التطرف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكمل الفقي، أن صورة إسرائيل لم تعد كما كانت منذ عام مضى والقمة العربية تستطيع من خلالها أن تقيس درجة حرارة كل دولة من خلال كلمة ممثلها، متابعًا: يجب ألا نجلد الجامعة العربية وأنا مؤمن بأن لها مهام صعبة للغاية وستكون لها تأثير سوف ينعكس على الوضع الراهن في غزة.

وأشار الفقي إلي أن الصمود الفلسطيني غير المعادلة تماما ولم يتم تحقيق أي هدف من أهداف إسرائيل ولا أي حلم من أحلام نتنياهو وأعتقد أنه يقضي فترته الأخيرة في الحكومة الإسرائيلية.

اقرأ أيضًا:

مصدر مصري يرد على تصريحات وزير خارجية إسرائيل بشأن معبر رفح

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي

يعلمون أنهم على الباطل.. عبدالله رشدي يعلق على تهديد يوسف زيدان بشأن مناظرة "تكوين"

30 بالقاهرة.. الأرصاد تنشر التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

من التوفيفية لجامعة القاهرة.. أحدث 19 صورة من محطات المترو قبل تشغيلها غدا