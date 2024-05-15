أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيبب ميقاتي تعميما رقمه 17/2024 إلى كل المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات بشأن التقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام. للاطلاع على نص التعميم:

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي اصدر تعميما بشأن التقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.