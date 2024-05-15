كرامي: اجتمعنا اليوم لمناقشة هبة واكتشفنا أنّها مساعدة تأتي سنويًّا

اشار النائب فيصل كرامي، في كلمة له خلال الجلسة النيابية الى انه "اجتمعنا اليوم لمناقشة هبة واكتشفنا أنّها مساعدة تأتي سنويًّا وبداية معالجة ملف النزوح يجب أن تبدأ من موضوع الداتا وحذارِ التعامل بعنصورية مع النازحين"، لافتا الى "اننا أمام موضوع حساس لا تفيد فيه المزايدات وثمّة مشاريع ومخططات مشبوهة تريدنا أن نقع في الفخ ونذهب إلى حروب أهلية وأن نُسيء إلى لبنان وسوريا".

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