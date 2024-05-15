"القسام": قصفنا من جنوب لبنان ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي برشقةٍ صاروخيةٍ مركزة

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها "قصفت من جنوب لبنان ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ مركزة؛ رداً على استمرار العدوان والمجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة الصابرة".

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