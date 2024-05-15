قوى الأمن أوقفت شخصاً يسرق مضخّات مياه وبطاريات بعدة مناطق في جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوة الأمن الداخلي، عن توقيف شخص يسرق مضخّات مياه وبطاريات في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان.

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو: خ. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۳، لبناني)"، لافتةً الى أنه "بتاريخ 10- 05- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق الجديدة على متن دراجة آلية -تم ضبطها-. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط مسدس حربي وأدوات سرقة".

وأكدت أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة البطاريات ومضخات المياه من مناطق محافظة جبل لبنان منها: انطلياس، الزلقا، وزوق مصبح".

وطلبت المديرية من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة جونيه القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في سراي جونية، أو الاتّصال على الرقم: 650014-09 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.